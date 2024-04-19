В Палате представителей могут инициировать голосование по отстранению спикера

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Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В палате представителей Конгресса США может быть инициировано голосование по смещению республиканца Майка Джонсона с поста спикера, если тот попытается отменить действующее правило освобождения спикера от должности, сообщают американские СМИ.

Согласно действующим правилам, любой член палаты представителей может провести голосование по предложению о снятии спикера с должности. В то же время ряд умеренных республиканцев настаивает на отмене этого положения Джонсоном, чтобы оно не помешало ему провести голосование по подготовленным законопроектам об иностранной помощи. Против них выступают некоторые однопартийцы спикера, которые угрожают инициировать голосование о его отставке.

Сам Джонсон, как пишет The Hill, опровергает, что рассматривает модификацию правила.

"Мы продолжим работать в соответствии с существующими правилами", - написал он в соцсети X.

Однако в интервью CNN в среду спикер сказал, что механизмом отстранения от власти "в последнее время злоупотребляли", добавив, что "возможно, в какой-то момент мы изменим это".

Как сообщалось, подготовленные законопроекты об иностранной помощи планируется вынести на голосование в палате представителей в субботу. В частности, предлагается выделить $61 млрд на помощь Украине, включая $23,2 млрд, предназначенных не непосредственно Киеву, а на восполнение оружейных запасов США. На поддержку Израиля предусмотрено выделение $26,38 млрд, включая средства на покрытие расходов США на военные операции в ответ на недавние атаки. Также запланированы $8,12 млрд на нужды Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань.

Ранее Джонсон заявил, что законопроект по Украине предусматривает отход от безвозмездной передачи вооружений, и включает структуру займов для оказания помощи и усовершенствованную систему подотчетности.

Член палаты представителей от Республиканской партии, Марджори Тейлор Грин которая считается близким соратником экс-президента США Дональда Трампа, ранее в 2024 году предупреждала, что будет добиваться отставки Джонсона, если он будет продвигать проект финансирования помощи Украине.

В марте текущего года она уже передала запрос на рассмотрение вопроса об отставке спикера.