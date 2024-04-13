Палата представителей США готовит закон, обязывающий избирателей подтверждать гражданство

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что республиканцы готовят законопроект, который потребует от избирателей предоставлять подтверждающий гражданство документ при регистрации для голосования на федеральных выборах.

Джонсон выдвинул опасения по поводу того, что на ноябрьских президентских выборах "потенциально сотни тыс. голосов" будут поданы иммигрантами, не имеющими американского гражданства, сообщил CNN, назвав опасения "необоснованными".

"Если человек только утверждает или просто заявляет, что он гражданин, и ему не нужно это доказывать, то он может быть зарегистрирован как избиратель и голосовать на федеральных выборах", - сказал спикер палаты.

"Мы хотим, чтобы на выборах в Соединенных Штатах голосовали только граждане США", - цитирует телеканал Джонсона, который выступил в поместье бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Белый дом назвал инициативу спикера "трюком".

"Негражданам уже запрещено голосовать на федеральных выборах. Американский народ раскусил сегодняшнюю выходку, которая сводится к тому, что республиканцы из палаты представителей тратят время на ненужное предложение, продолжают отдавать предпочтение торговцам фентанилом, а не профсоюзу пограничников, откладывая самую жесткую двухпартийную сделку по обеспечению безопасности границ в современной истории", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

Мероприятие в Мар-а-Лаго позиционировалось Джонсоном и Трампом как направленное на обеспечение "честности выборов". В то же время, по словам источников CNN, это была идея Джонсона, который сталкивается с самым серьезным вызовом - республиканка Марджори Тейлор Грин рассматривает возможность голосования о его смещении за сделки с демократами по ряду серьезных проблем.

Как пишет агентство Associated Press, Трамп предложил Джонсону политическую помощь, высоко оценив его работу на посту спикера.

"Я поддерживаю спикера", - заявил Трамп журналистам и подчеркнул, что "очень хорошо ладит" с ним.

Экс-президент подверг критике попытки сместить Джонсона, назвав это "прискорбным", заявив, что сейчас есть "гораздо более серьезные проблемы".