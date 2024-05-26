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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Двенадцать политических партий Молдавии подписали пакт "За Европу"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Молдавии 12 политических партий подписали пакт "За Европу", взяв на себя обязательство способствовать достижению цели интеграции Молдавии в Евросоюз.

Церемония подписания состоялась в воскресенье в Национальном историческом музее в Кишиневе.

Согласно документу, "вступление Республики Молдова в Евросоюз является единственной национальной стратегией, которая может принести развитие, благополучие, безопасность и мир всем гражданам".

"Процесс европейской интеграции не может быть монополизирован и требует объединения усилий всего общества, осознавая, что процесс присоединения к Европейскому союзу предполагает непрерывный диалог между оппозицией и властью, основанный на взаимном уважении, инклюзивности, прозрачности и ответственности, мы подписываем этот пакт. Мы осознаем, что процесс присоединения к Европейскому союзу может быть осуществлен только общими усилиями национального единства, созданного общей волей всех граждан", - говорится в пакте "За Европу".

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Подписавшие пакт партии взяли на себя "политическое обязательство в полной мере способствовать достижению цели интеграции Молдавии в Европейский союз".

С инициативой подписания документа полтора месяца назад выступил политический блок Impreuna "Вместе", в который вошли четыре партии - партия перемен, партия "Платформа DA", Лига городов и коммун и Коалиция за единство и благосостояние.

Кроме того, пакт подписала партия PAS, Зеленая экологическая партия Молдавии, партия развития и объединения Молдавии, Европейская социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия, партия "Сила народа", партия "Национальное альтернативное движение", партия "Воля народа".

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Либерально-демократическая партия заявила, что подпишет документ, но ее представители на церемонию не пришли. В то же время, документ открыт для подписания и другими организациями.

В ходе обсуждения ряд партий предлагали различные дополнения. Чтобы не разворачивать дискуссию, было решено подписать пакт в первоначальной редакции, которую предложили авторы.

Документ подписан по аналогу "Декларации Снагов", которую в 1995 году подписали в городе Снагов 14 партий в Румынии. Они взяли на себя обязательство вместе продвигать идею вступления Румынии в Евросоюз. Эта задача была выполнена в 2007 году.

Молдавия ЕС
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