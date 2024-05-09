Десятки тысяч человек приняли участие в Марше Победы в Кишиневе

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч человек приняли участие в Марше Победы в Кишиневе.

Он был организован общественным комитетом "Победа" и прошел без партийной символики, передает корреспондент "Интерфакса".

Участники марша прошли из центра Кишинева к Мемориалу воинской славы "Вечность" двумя разными колоннами. Во главе первой колонны шли депутаты Блока коммунистов и социалистов, лидеры Партии социалистов, в том числе экс-президент Игорь Додон. Вблизи Мемориала к колонне присоединился и лидер Партии коммунистов, 84-летний экс-президент Молдавии Владимир Воронин.

На всей протяженности марша колонну сопровождали карабинеры и полицейские, которые также дежурили на перекрестках и обеспечивали общественный порядок. Полиция обеспечила проведение автопробега, организованного общественниками в честь Дня Победы. В автопробеге по улицам Кишинева приняло участие около сотни машин.

Президент Молдавии Майя Санду призвала почтить память погибших и оставить будущим поколениям в наследство мирную страну.

"79 лет назад была объявлена победа над нацизмом и закончилась самая кровопролитная война на европейском континенте. Мы чтим память всех тех, кто погиб во Второй мировой войне. Все те примерно 56 тысяч человек, которые так и не вернулись домой с войны, - это наша боль, боль Молдавии", - написала она на своей странице в соцсетях.

Утром Санду и председатель парламента Игорь Гросу возложили цветы на Мемориале воинской славы "Вечность". В церемонии принял участие и европейский комиссар по бюджету и человеческим ресурсам Йоханнес Хан, который приехал в Кишинев для участия в торжествах по случаю Дня Европы.

В 2022 году парламент Молдавии принял закон о том, что 9 мая в Молдавии является праздничным выходным днем - День Европы. Также была начата процедура переименования Дня Победы в День Победы над нацизмом и памяти павших во Второй мировой войне. Поправки в законодательство предлагали также отмечать этот день не 9, а 8 мая, как в странах Европы. Однако эти поправки так и не были рассмотрены на пленарном заседании парламента.

В этом году впервые торжества по случаю Дня Европы проходят 9 мая. На площади Великого Национального собрания в центре Кишинева установлен "Европейский городок". Раньше власти переносили праздновании на другой день, а 9 мая отмечали День Победы.