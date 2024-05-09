Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Польша укрепит границу с Белоруссией для сдерживания нелегальной миграции

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг, что страна укрепит металлический барьер вдоль границы с Белоруссией для пресечения попыток нелегальной миграции в ЕС, передает агентство Associated Press.

"Мы чиним барьер на польско-белорусской границе, мы его укрепляем", - сказал он в интервью радиостанции Zet.

Косиняк-Камыш высказался в поддержку того, чтобы Польша также построила линию оборонительных бункеров и рвов вдоль этой границы, а также на границе с российской Калининградской областью, передает агентство.

Министр добавил, что "возросшее присутствие польских сил и сил союзников на территориях, близких границе, также помогает укрепить восточные границы НАТО и ЕС".

Металлический барьер Польша построила в 2023 году, однако его незаконные пересечения продолжаются, отмечает агентство. Заграждение представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой.

В ноябре 2021 года осложнилась ситуация на границе Белоруссии и стран ЕС, в первую очередь Польши. К границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в ЕС. Имели место массовые попытки проникновения нелегальных мигрантов с белорусской территории. В Европе назвали незаконную миграцию из Белоруссии "гибридной агрессией" со стороны Минска.

Польша Белоруссия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Представитель Армянской церкви потребовал на митинге в Ереване отставки Пашиняна

Представитель Армянской церкви потребовал на митинге в Ереване отставки Пашиняна

Турция опровергла информацию об ослаблении запрета на экспорт в Израиль

РФ и Белоруссия готовятся к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия

Си Цзиньпину оказали торжественный прием в Венгрии

Таможни стран Балтии, Финляндии, Польши договорились о едином исполнении санкций против РФ

Таможни стран Балтии, Финляндии, Польши договорились о едином исполнении санкций против РФ

Российские пограничники останутся на границе Армении с Турцией и Ираном

Белоруссия присоединится к РФ на учении по готовности нестратегического ядерного оружия

Что случилось этой ночью: четверг, 9 мая

Попытка отстранить спикера Палаты представителей США провалилась

Попытка отстранить спикера Палаты представителей США провалилась

Во втором туре президентских выборов в Северной Македонии побеждает оппозиция

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });