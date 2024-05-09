Польша укрепит границу с Белоруссией для сдерживания нелегальной миграции

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг, что страна укрепит металлический барьер вдоль границы с Белоруссией для пресечения попыток нелегальной миграции в ЕС, передает агентство Associated Press.

"Мы чиним барьер на польско-белорусской границе, мы его укрепляем", - сказал он в интервью радиостанции Zet.

Косиняк-Камыш высказался в поддержку того, чтобы Польша также построила линию оборонительных бункеров и рвов вдоль этой границы, а также на границе с российской Калининградской областью, передает агентство.

Министр добавил, что "возросшее присутствие польских сил и сил союзников на территориях, близких границе, также помогает укрепить восточные границы НАТО и ЕС".

Металлический барьер Польша построила в 2023 году, однако его незаконные пересечения продолжаются, отмечает агентство. Заграждение представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой.