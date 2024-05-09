Польша укрепит границу с Белоруссией для сдерживания нелегальной миграции
Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в четверг, что страна укрепит металлический барьер вдоль границы с Белоруссией для пресечения попыток нелегальной миграции в ЕС, передает агентство Associated Press.
"Мы чиним барьер на польско-белорусской границе, мы его укрепляем", - сказал он в интервью радиостанции Zet.
Косиняк-Камыш высказался в поддержку того, чтобы Польша также построила линию оборонительных бункеров и рвов вдоль этой границы, а также на границе с российской Калининградской областью, передает агентство.
Министр добавил, что "возросшее присутствие польских сил и сил союзников на территориях, близких границе, также помогает укрепить восточные границы НАТО и ЕС".
Металлический барьер Польша построила в 2023 году, однако его незаконные пересечения продолжаются, отмечает агентство. Заграждение представляет собой стальной забор длиной 186 км и высотой 5,5 метра с колючей проволокой.
В ноябре 2021 года осложнилась ситуация на границе Белоруссии и стран ЕС, в первую очередь Польши. К границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желавших перебраться в ЕС. Имели место массовые попытки проникновения нелегальных мигрантов с белорусской территории. В Европе назвали незаконную миграцию из Белоруссии "гибридной агрессией" со стороны Минска.