Польша начала строительство укреплений на границе с Белоруссией

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Польша начала строительство фортификационных укреплений на границе с Белоруссией, сообщил польский премьер Дональд Туск в субботу на брифинге с военнослужащими Войска Польского, сотрудниками Пограничной стражи и офицерами полиции.

"Мы начали интенсивную работу над современными фортификационными укреплениями, и эти укрепления во многих измерениях будут построены вдоль всей восточной границы Польши", - заявил он.

"Это не только граница Польши, но и граница ЕС. Я не сомневаюсь, что всей Европе придется - и я убежден, что мы этого добьемся - инвестировать в безопасность, инвестируя в восточную границу Польши, безопасность нашей границы", - подчеркнул Туск.

Премьер добавил, что "нет никаких ограничений в ресурсах, когда дело касается безопасности Польши".

В минувший четверг министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна укрепит металлический барьер вдоль границы с Белоруссией для пресечения попыток нелегальной миграции в ЕС.