Тела трех иностранцев найдены на границах Белоруссии со странами ЕС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о гибели трех иностранцев на границах республики с Польшей и Латвией. Их тела были найдены белорусскими пограничниками.

"За прошедшую неделю белорусскими пограничниками на границах со странами Евросоюза зафиксированы факты гибели троих беженцев. Так, 3 мая обнаружены тела двоих иностранцев на границе с Латвией, а 5 мая еще одного - с Польшей", - сообщили в ГПК.

По всем фактам для установления обстоятельств гибели людей на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, добавили в ведомстве.

"Несмотря на продолжающиеся факты гибели иностранцев на границе, власти сопредельных стран ЕС не прекращают практику насильственных вытеснений и оставления уязвимых категорий людей в опасной для жизни ситуации", - констатировали в ГПК.

Вечером 6 мая на белорусско-польской границе в Пружанском районе пограничным нарядом обнаружены двое мужчин неславянской внешности. Прибывшая бригада скорой помощи доставила иностранцев в больницу, где были диагностированы ушибы различной степени тяжести, а также резаные раны.

Пострадавшие оказались гражданами Афганистана. Со слов беженцев, польские силовики сильно избили их при задержании и насильственно вытеснили через калитку для животных на территорию Белоруссии.

Всего с 2021 года на границе с сопредельными странами Евросоюза органами пограничной службы Белоруссии зафиксирована гибель 52 иностранцев, 25 из которых - на границе с Польшей, 9 - с Литвой и 18 - с Латвией.