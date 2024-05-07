Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Тела трех иностранцев найдены на границах Белоруссии со странами ЕС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о гибели трех иностранцев на границах республики с Польшей и Латвией. Их тела были найдены белорусскими пограничниками.

"За прошедшую неделю белорусскими пограничниками на границах со странами Евросоюза зафиксированы факты гибели троих беженцев. Так, 3 мая обнаружены тела двоих иностранцев на границе с Латвией, а 5 мая еще одного - с Польшей", - сообщили в ГПК.

По всем фактам для установления обстоятельств гибели людей на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, добавили в ведомстве.

"Несмотря на продолжающиеся факты гибели иностранцев на границе, власти сопредельных стран ЕС не прекращают практику насильственных вытеснений и оставления уязвимых категорий людей в опасной для жизни ситуации", - констатировали в ГПК.

Вечером 6 мая на белорусско-польской границе в Пружанском районе пограничным нарядом обнаружены двое мужчин неславянской внешности. Прибывшая бригада скорой помощи доставила иностранцев в больницу, где были диагностированы ушибы различной степени тяжести, а также резаные раны.

Пострадавшие оказались гражданами Афганистана. Со слов беженцев, польские силовики сильно избили их при задержании и насильственно вытеснили через калитку для животных на территорию Белоруссии.

Всего с 2021 года на границе с сопредельными странами Евросоюза органами пограничной службы Белоруссии зафиксирована гибель 52 иностранцев, 25 из которых - на границе с Польшей, 9 - с Литвой и 18 - с Латвией.

Польша Белоруссия Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Делегация Израиля прибыла в Каир на переговоры о соглашении с ХАМАС по заложникам

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%

Новость об интересе инвесторов к Peloton вызвала рост котировок компании на 20%

Американский пилотируемый корабль Starliner запустят к МКС не ранее 11 мая

Регулятор США начал расследование по вопросу проверок Boeing 787 Dreamliner

Регулятор США начал расследование по вопросу проверок Boeing 787 Dreamliner

Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в III чтении 13 мая

Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в III чтении 13 мая

Пашинян поддерживает идею Алиева о подписании соглашения о мире до ноября

Британское управление сообщило о взрывах близ судна у берегов Йемена

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные взяли под контроль палестинский КПП в Рафахе

Израильские военные взяли под контроль палестинский КПП в Рафахе

Что случилось этой ночью: вторник, 7 мая

Си Цзиньпин призвал Макрона к совместным усилиям по предотвращению новой "холодной войны"

Си Цзиньпин призвал Макрона к совместным усилиям по предотвращению новой "холодной войны"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });