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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

США приостановили поставку Израилю 3,5 тыс. авиабомб

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - США поставили на паузу поставку Израилю в общей сложности 3,5 тыс. авиабомб в связи с ситуацией в Рафахе в секторе Газа, заявил в четверг представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Мы приостановили передачу поставок вооружения, которые включают 1,8 тыс. бомб весом 2000 фунтов (908 кг), а также 1,7 тыс. бомб весом 500 фунтов (около 226 кг)", - сказал Райдер на брифинге.

По его словам, США пока не приняли решение по поводу того, что делать с этими поставками дальше.

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Накануне глава Минобороны США Ллойд Остин подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили передачу Израилю боеприпасов. в связи с обстановкой на юге сектора Газа.

На этой неделе Израиль провел точечные операции в Рафахе.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль не проводил военную операцию. Именно там находятся многочисленные палестинцы, которые были вынуждены бежать из других городов анклава. По утверждению израильской стороны, в Рафахе сконцентрированы боевые подразделения группировки ХАМАС.

США Пентагон Ллойд Остин Израиль сектор Газа Рафах
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