Что случилось этой ночью: пятница, 10 мая

Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера, БПЛА упал на территории предприятия в Калужской области, Нетаньяху заявил о готовности Израиля сражаться в одиночку

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:



- Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. В пятницу в 14:00 начнется пленарное заседание Госдумы, на котором состоится голосование по кандидатуре председателя правительства, сообщил спикер Вячеслав Володин.



- БПЛА упал на территории предприятия в Дзержинском районе Калужской области. По словам губернатора Владислава Шапши, начавшийся в результате пожар ликвидирован, пострадавших нет.

- Российские военные блокировали в Сирии колонну антитеррористической коалиции, движение которой не было согласовано по каналам деконфликтации. Шесть БМП "Бредли" и два пикапа развернулись и убыли в обратном направлении, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Попов.

- США приостановили поставку Израилю 3,5 тыс. авиабомб. Речь идет о 1,8 тыс. бомб весом 2000 фунтов (908 кг) и 1,7 тыс. бомб весом 500 фунтов (около 226 кг), уточнил представитель Пентагона Патрик Райдер.

- У Израиля достаточно сил, чтобы сражаться в одиночку, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Аналогичное заявление сделал представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, добавив, что разногласия с США будут решаться "за закрытыми дверями".



- В Подольске ПВО отразила атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Позднее Минобороны РФ подтвердило уничтожение украинского дрона в Подмосковье.