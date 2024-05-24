Орбан заявил об отказе Венгрии участвовать в программах НАТО по поддержке Украины

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не собирается участвовать в инициативах НАТО, нацеленных на поддержку Украины, передает AP.

"Мы не одобряем это, и мы не хотим участвовать в финансовой помощи и поддержке Украины вооружениями, даже в рамках НАТО, - сказал он. - Наши адвокаты и сотрудники работают на тем, чтобы определить, как Венгрия может существовать как член НАТО, не участвуя при этом в действиях НАТО за пределами альянса".

В апреле главы МИД стран НАТО договорились продолжить прорабатывать идею усиления роли альянса в предоставлении помощи Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что НАТО финансирует 99% военной помощи Киеву, и отметил, что альянсу следует "изменить динамику нашей поддержки". По его словам, альянс должен обеспечить "надежную и предсказуемую помощь Украине в области безопасности на длительную перспективу, чтобы меньше зависеть от добровольных взносов и больше - от обязательств НАТО; меньше зависеть от краткосрочных предложений и больше полагаться на многолетние взносы".