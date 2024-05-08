Лидеры Китая и Сербии подписали соглашение о свободной торговле

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Белграде сербский президент Александр Вучич и председатель КНР Си Цзиньпин подписали соглашение о свободной торговле между Сербией и Китаем.

"Это соглашение гарантирует нам размещение наших товаров и услуг на китайском рынке. В ближайшие пять-десять лет мы сможем экспортировать в Китай почти 95 процентов наименований сербской продукции без каких-либо тарифов или пошлин", - заявил после церемонии подписания Вучич.

По его словам, Китай также предоставит возможность 300 молодым гражданам Сербии учиться в китайских вузах. Кроме того, Си Цзиньпин предложил, чтобы 50 сербских ученых посетили Китай для обмена опытом.

На переговорах Вучич и Си Цзиньпин также обсудили возможности сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и передовых технологий. Председатель КНР заверил, что Китай не только примет участие в выставке "Экспо-2027", которая, как ожидается, пройдет в Сербии, но и окажет поддержку в ее организации.

Вучич заявил, что в Сербии были бы рады, если бы Китай открыл в стране предприятия по производству подвижного состава для железных дорог. Он напомнил, что Сербия закупила в Китае пять скоростных поездов и девять региональных. Также шла речь о летающих такси и электромобилях из Китая.

Руководители двух стран обсудили и открытие новых авиалиний между Сербией и Китаем. "Мы получили все разрешения от китайских друзей на прямые полеты из Белграда в Шанхай и Гуанчжоу - эти большие и важные промышленные и технологические центры Китая. Благодарю за это председателя Си Цзиньпина. Сохраним мы и имеющийся уже рейс в Пекин", - сказал Вучич.

Кроме соглашения о свободной торговле в ходе визита Си Цзиньпина в Сербию стороны подписали совместную декларацию о повышении отношений с уровня стратегического партнерства на уровень общего видения будущего.

В целом представители Сербии и Китая в среду подписали около 30 документов, меморандумов о сотрудничестве и взаимопонимании в сферах инфраструктуры, торговли, науки, экологии, технологий, культуры, спорта, информации, сообщил сербский премьер Милош Вучевич.

"Сегодня в Белграде мы провели ряд конструктивных встреч в различных форматах с нашими китайскими друзьями и коллегами. Мы подписали почти 30 соглашений в сферах хозяйства, экономики, технологий и культуры, представляющих исключительную важность для нашего народа и нашей страны", - написал он в соцсети Х.

"Мы продолжим работать над развитием двусторонних отношений между странами", - отметил Вучевич.

Си Цзиньпин прибыл в Белград из Парижа 7 мая вечером. Сопровождающая его делегация состоит из 400 человек. В воздушном пространстве страны его самолет взяли в сопровождение истребители МиГ-29 ВВС Сербии. В церемонии встречи в белградском аэропорту "Никола Тесла" приняли участие глава правительства Сербии Вучевич, председатель скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, министр иностранных дел Марко Джурич, а также послы двух стран - представитель Сербии в Китае Майя Стефанович, и Китая в Сербии Ли Мин.

Из Белграда Си Цзиньпин направится в Будапешт.