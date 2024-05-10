БПЛА упал на территории предприятия в Калужской области, произошел пожар

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на пятницу на территории предприятия в Калужской области упал дрон, в результате чего произошел пожар.

"Сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент пожар ликвидирован. Предварительно, пострадавших нет.

"Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия", - добавил Шапша.