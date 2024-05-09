Госдеп заявил, что операция в Рафахе ослабит безопасность Израиля

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон считает, что Израиль в случае проведения военной операции в Рафахе подорвет собственную безопасность, заявил в четверг представитель госдепа США Мэттью Миллер.

"Мы считаем, что операция в Рафахе, помимо ущерба, который причинит палестинцам, ослабляет безопасность Израиля, она не делает его сильнее. Это одна из причин, по которой мы выступаем против этой кампании", - сказал Миллер на брифинге.

При этом он добавил, что пока США не наблюдают в Рафахе крупной военной операции.

Миллер также вновь заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Израиль в защите от угроз.

"Хоть мы и против полномасштабной военной операции в Рафахе, мы по-прежнему поддерживаем право Израиля на защиту от любых угроз. Это не изменилось и не изменится", - подчеркнул он.

Ранее в четверг советник Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что израильская операция в Рафахе, по мнению США, лишь улучшит положение ХАМАС.

"Любая крупная наземная операция в Рафахе укрепит позиции ХАМАС на переговорах, а не позиции Израиля. Такова наша точка зрения", - приводит Associated Press слова Кирби.

Президент США Джо Байден в опубликованном в четверг интервью телеканалу CNN пообещал не поставлять Израилю ряд вооружений в случае операции в Рафахе.

"Я ясно дал понять, что если израильтяне войдут в Рафах, то я не буду (...) передавать то оружие, которое они исторически использовали для таких операций в Рафахе, других городах, для решения таких проблем", - сказал он.

Байден подчеркнул, что масштабная израильская операция в Рафахе - "это совершенно неправильно". "Мы не будем поставлять для этого оружие, артиллерийские боеприпасы", - добавил он.

При этом глава Белого дома заверил, что США в любом случае продолжат передавать все необходимое для израильской системы ПВО.

CNN отметил, что Байден таким образом пошел навстречу многим однопартийцам-демократам, настраивающим на ограничении поставок оружия Израилю. Кроме того, подчеркивает телеканал, президент признал в интервью, что американское оружие использовалось для ударов, которые привели к гибели мирных жителей в секторе Газа.

Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Соединенные Штаты приостановили передачу Израилю боеприпасов.

На этой неделе Израиль провел точечные операции в Рафахе.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль не проводил военную операцию. Именно там находятся многочисленные палестинцы, которые были вынуждены бежать из других городов анклава. По утверждению израильской стороны, в Рафахе сконцентрированы боевые подразделения группировки ХАМАС.