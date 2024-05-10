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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Генсек ООН опасается гуманитарной катастрофы в случае операции Израиля в Рафахе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Израильская военная операция в городе Рафах (сектор Газа) может привести к масштабной гуманитарной катастрофе, заявил в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш.

По сообщению CNN, он отметил, что "речь пойдет об эпической гуманитарной катастрофе".

"Вновь призываю власти Израиля и руководителей ХАМАС сделать все возможное, чтобы найти решение кризиса, остановить кровопролитие, освободить заложников", - добавил Гутерриш.

В миреЮНИСЕФ сообщила, что Рафах покинули более 100 тыс. человекЧитать подробнее

Рафах - последний крупный населенный пункт в Газе, в котором Армия обороны Израиля пока не проводила крупномасштабных операций против палестинских вооруженных группировок. В настоящее время военные ограничиваются лишь точечными операциями в Рафахе. При этом некоторые СМИ передают, что израильское руководство выступило за расширение операций в городе.

Ситуация осложняется тем, что в Рафахе скопились многочисленные палестинские перемещенные лица, которые ранее были вынуждены покинуть другие районы сектора Газа.

Израильская сторона мотивирует боевые действия в Рафахе тем, что в городе находятся крупные военизированные подразделения группировки ХАМАС.

Обострение палестино-израильского конфликта

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Хроника 07 октября 2023 года – 10 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
сектор Газа Рафах Израиль ООН Антониу Гутерриш
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