Генсек ООН опасается гуманитарной катастрофы в случае операции Израиля в Рафахе

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Израильская военная операция в городе Рафах (сектор Газа) может привести к масштабной гуманитарной катастрофе, заявил в пятницу генсек ООН Антониу Гутерриш.

По сообщению CNN, он отметил, что "речь пойдет об эпической гуманитарной катастрофе".

"Вновь призываю власти Израиля и руководителей ХАМАС сделать все возможное, чтобы найти решение кризиса, остановить кровопролитие, освободить заложников", - добавил Гутерриш.

Рафах - последний крупный населенный пункт в Газе, в котором Армия обороны Израиля пока не проводила крупномасштабных операций против палестинских вооруженных группировок. В настоящее время военные ограничиваются лишь точечными операциями в Рафахе. При этом некоторые СМИ передают, что израильское руководство выступило за расширение операций в городе.

Ситуация осложняется тем, что в Рафахе скопились многочисленные палестинские перемещенные лица, которые ранее были вынуждены покинуть другие районы сектора Газа.

Израильская сторона мотивирует боевые действия в Рафахе тем, что в городе находятся крупные военизированные подразделения группировки ХАМАС.