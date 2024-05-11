В Госдепе допустили, что Израиль мог нарушить гуманитарное право при использовании оружия США

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Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Израиль при ведении боевых действий в секторе Газа с использованием оружия американского производства мог допускать нарушение положений международного гуманитарного права, говорится в докладе Госдепартамента США конгрессу.

"Учитывая значительную зависимость Израиля от оборонительных изделий американского производства, разумно предположить, что оборонительные изделия, подпадающие под действие меморандума о национальной безопасности (NSM-20), использовались израильскими силами с 7 октября в случаях, несовместимых с их обязательствами по международному гуманитарному праву или установившимися передовыми практиками по смягчению ущерба гражданскому населению", - говорится в опубликованном документе.

В Госдепе отметили, что Израиль обладает "знаниями, опытом и инструментами для внедрения передовых методов снижения ущерба гражданскому населению в ходе своих военных операций", но результаты на местах, "включая высокий уровень жертв среди гражданского населения, вызывают существенные вопросы" о том, эффективно ли Армия обороны Израиля использует их.

По мнению Госдепартамента, в настоящее время нет оснований считать, что израильское правительство "запрещает или иным образом ограничивает транспортировку или доставку гуманитарной помощи США", говорится в докладе.

В феврале текущего года Белый дом опубликовал меморандум о национальной безопасности (NSM-20), требующий от Израиля и других стран, получающих военную помощь, предоставить письменные гарантии того, что все поставляемое США оружие использовалось в соответствии с международным правом.