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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Блинкен в пятницу представит конгрессменам доклад о действиях Израиля в Газе

Блинкен в пятницу представит конгрессменам доклад о действиях Израиля в Газе
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь Энтони Блинкен уже в пятницу представит в Конгресс США доклад с критикой действий Израиля в секторе Газа, но без выводов о нарушении условий использования американского оружия, сообщил портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам источников, "доклад, в котором оценивается, соблюдал ли Израиль международное право и ограничивал ли гуманитарную помощь Газе, вызвал самые ожесточенные внутренние дебаты в госдепартаменте со времени нападения (ХАМАС на Израиль - ИФ) 7 октября".

Так, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепа и USAID рекомендовали Блинкену заключить, что Израиль нарушил условия меморандума о национальной безопасности. Другие подразделения ведомства настаивали на том, чтобы госсекретарь подтвердил, что это не так.

Посол США в Израиле Джек Лью и спецпосланник по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд рекомендовали Блинкену подтвердить, что Израиль не препятствует оказанию гуманитарной помощи, сообщили источники. По их словам, Лью и Саттерфилд заявили, что на сегодняшний день ситуация с политикой Израиля в отношении гуманитарной помощи значительно улучшилась.

Если будет установлено, что Израиль нарушил международное гуманитарное право или препятствовал доставке гуманитарной помощи, оказываемой при поддержке США, это может привести к приостановке всей американской военной помощи, поясняет Axios.

Ранее президент США Джо Байден пообещал прекратить поставку Израилю некоторых видов вооружения, если тот начнет военную

В миреРяд американских конгрессменов возмущены приостановкой поставок оружия ИзраилюЧитать подробнее

Председатели комитетов палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол и по вооруженным силам Майк Роджерс заявили, что потрясены приостановкой поставок оружия Израилю, отметив, что эта недальновидная стратегическая ошибка администрации (США - ИФ) ставит под сомнение ее "непоколебимую приверженность" (американо-израильским - ИФ) союзническим отношениям".

Спикер палаты Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл выступили за то, чтобы Байден объяснил задержку с отправкой оружия Израилю. В совместном письме на имя президента они заявили, что "помощь Израилю в области безопасности является неотложным приоритетом, ее нельзя откладывать".

Хроника 07 октября 2023 года – 10 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Госдеп США Энтони Блинкен Конгресс США Израиль сектор Газа
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