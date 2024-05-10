Блинкен в пятницу представит конгрессменам доклад о действиях Израиля в Газе

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Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь Энтони Блинкен уже в пятницу представит в Конгресс США доклад с критикой действий Израиля в секторе Газа, но без выводов о нарушении условий использования американского оружия, сообщил портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

По словам источников, "доклад, в котором оценивается, соблюдал ли Израиль международное право и ограничивал ли гуманитарную помощь Газе, вызвал самые ожесточенные внутренние дебаты в госдепартаменте со времени нападения (ХАМАС на Израиль - ИФ) 7 октября".

Так, Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда госдепа и USAID рекомендовали Блинкену заключить, что Израиль нарушил условия меморандума о национальной безопасности. Другие подразделения ведомства настаивали на том, чтобы госсекретарь подтвердил, что это не так.

Посол США в Израиле Джек Лью и спецпосланник по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке Дэвид Саттерфилд рекомендовали Блинкену подтвердить, что Израиль не препятствует оказанию гуманитарной помощи, сообщили источники. По их словам, Лью и Саттерфилд заявили, что на сегодняшний день ситуация с политикой Израиля в отношении гуманитарной помощи значительно улучшилась.

Если будет установлено, что Израиль нарушил международное гуманитарное право или препятствовал доставке гуманитарной помощи, оказываемой при поддержке США, это может привести к приостановке всей американской военной помощи, поясняет Axios.

Ранее президент США Джо Байден пообещал прекратить поставку Израилю некоторых видов вооружения, если тот начнет военную

Председатели комитетов палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол и по вооруженным силам Майк Роджерс заявили, что потрясены приостановкой поставок оружия Израилю, отметив, что эта недальновидная стратегическая ошибка администрации (США - ИФ) ставит под сомнение ее "непоколебимую приверженность" (американо-израильским - ИФ) союзническим отношениям".

Спикер палаты Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл выступили за то, чтобы Байден объяснил задержку с отправкой оружия Израилю. В совместном письме на имя президента они заявили, что "помощь Израилю в области безопасности является неотложным приоритетом, ее нельзя откладывать".