В Тбилиси началась акция протеста против принятия закона об иноагентах

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Тбилиси на площади Европы, несмотря на дождь, в эти часы начался многотысячный митинг протеста против принятия парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Участники акции собрались на площади Европы маршем с четырех направлений, во время которого было перекрыто автодвижение на всех центральных дорогах.

Манифестации сопровождались скандированием - "Грузия, Грузия!" На площади, пока не начались выступления, проходит концерт популярных грузинских исполнителей.

Акция проходит без инцидентов и без надзора полиции.

Против принятия парламентом законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" акции в Тбилиси проходят ежедневно с середины апреля. Между тем парламентское большинство намерено, предположительно, 14 мая принять законопроект в третьем окончательном чтении.