Акция против закона об иноагентах завершилась в Тбилиси без инцидентов

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Акция протеста против принятия парламентом Грузия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" завершилась без инцидентов на площади Европы в Тбилиси.

Часть протестующих переместилась к зданию парламента. В Тбилиси идет сильный дождь

Организаторы акции обратились к сторонникам с призывом собраться в воскресенье в 22:00 у здания парламента и провести там ночь, чтобы утром в понедельник, когда в парламентском комитете по юридическим вопросам начнется рассмотрение законопроекта в третьем окончательном чтении, "посмотреть депутатам в глаза".

Лидеры оппозиционных партий не принимали активного участия в акции, но находились в рядах протестующих. В интервью местным СМИ они заявляют, что ситуация для действующих властей критическая, так как "все может завершиться быстро".

По словам лидеров оппозиции, в сегодняшней акции на площади Европы приняли участие более 100 тыс. человек. По заявлению лидера парламентского большинства Мамуки Мдинарадзе, в акции участвовали до 15 тыс. человек.