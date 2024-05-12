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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Премьер Грузии сообщил о готовящихся провокациях со стороны оппозиции

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил в воскресенье на брифинге, что в ближайшие два дня, когда парламент будет принимать в окончательном чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", оппозиционные силы планируют осуществить провокации против полиции.

"У нас есть неопровержимая информация, что сегодня и завтра созданные радикальной оппозицией и финансируемые из-за рубежа группы молодежи планируют осуществить насильственные действия в отношении парламента и полиции", - заявил он.

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Кобахидзе предупредил, что правонарушители самым жестким образом ответят перед законом.

При этом он обратился к сотрудникам правоохранительных органов с призывом проявить максимальное терпение и при реагировании на проявление насилия и оскорбления действовать "по стандартам выше европейских".

В ночь на понедельник у здания парламента оппозиционные силы намерены провести очередную акцию протеста, чтобы заблокировать входы в здание. Организаторы акции обратились к своим сторонникам прийти в воскресенье в 22:00 к парламенту и иметь с собой спальные мешки, палатки и противогазы.

Грузия Ираклий Кобахидзе
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