МВД Грузии предупредило протестующих об ответственности за блокирование парламента

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Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури предупредил участников акций протеста против законопроекта об иноагентах об ответственности в случае попытки блокирования ими парламента Грузии.

"Мы выражаем надежду, что как можно меньше людей будут вовлечены в провокацию, запланированную политиками и другими внутренними и внешними субъектами, и тем самым избегут сурового наказания", - заявил Гомелаури на брифинге в воскресенье вечером.

По его словам, по имеющейся оперативной информации, в ближайшие дни участники протестов могут попытаться заблокировать парламент Грузии, а митинг может принять насильственный и незаконный характер.

В связи с этим МВД предупреждает, что, согласно части 2 статьи 222 Уголовного кодекса Грузии, групповое блокирование объекта особой важности, которое препятствовало или могло препятствовать нормальной работе этого объекта, наказывается лишением свободы сроком до 4 лет, сказал министр, подчеркнув, что в случае совершения преступления статья УК Грузии будет задействована в отношении нарушителей закона пропорционально, без исключений.

"Недопустимо, когда политики и другие внутренние и внешние субъекты побуждают людей совершать преступления, за которые предусмотрена строгая уголовная ответственность. Мы не хотим, чтобы несколько сотен наших сограждан или иностранцев стали объектом строгой уголовной ответственности. Однако государство обязано защищать верховенство закона и реагировать на нарушения Уголовного кодекса соответствующими мерами", - сказал глава МВД.

В Грузии уже несколько недель продолжаются акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". В воскресенье вечером акция протеста запланирована перед зданием грузинского парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Организаторы акции накануне сообщили о планах провести ночь перед зданием парламента.