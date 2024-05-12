Оппозиция в Грузии намерена продолжать акции против законопроекта об иноагентах

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Очередная акция протеста оппозиционных сил в Грузии против принятия законопроекта об иноагентах начнется в воскресенье в 22:00 по местному времени у здания парламента и, как заявляют ее организаторы, не прекратится, пока парламент не отзовет законопроект.

Вместе с тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил журналистам, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" находится в стадии третьего чтения и в него могут быть внесены только редакционные поправки, поэтому законопроект будет принят.

"Если нам представят рекомендацию, с которой мы согласимся, мы можем обеспечить ее с помощью механизма вето президента", - сказал Папуашвили. По его словам, грузинский вариант законопроекта гораздо мягче, чем действующие законы об иноагентах в США и странах Европы.

"Обсуждение законопроекта идет уже несколько недель, и каждый раз, когда мы предлагали содержательное его обсуждение иностранным дипломатам, оппозиции, неправительственному сектору, СМИ, мы слышали в ответ лишь лозунги. Если у кого-то есть рекомендация, совет - мы всегда к этому готовы", - сказал Папуашвили.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" должен быть поставлен на голосование в окончательном третьем чтении в парламенте 14 мая.

Давление на действующие грузинские власти оказывается со стороны Евросоюза и США. Во вторник, 14 мая, в Тбилиси прибывает представитель Госдепа США Джеймс О'Брайен для встреч с представителями грузинских властей.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил в соцсетях, что в последнее время риторика правящей партии "Грузинская мечта", предлагаемые ею законодательные акты и действия противоречат интересам грузинского народа и направлены на изоляцию грузин от США и Европы. "Мы глубоко обеспокоены отступлением от демократии в Грузии. Грузинские парламентарии стоят перед критическим выбором - поддержать евроатлантические устремления грузинского народа или принять закон об "иностранных агентах" в стиле Кремля, который противоречит демократическим ценностям", - написал он.

Накануне грузинская оппозиция собрала в Тбилиси на площади Европы тысячи своих сторонников в знак протеста против принятия законопроекта об иноагентах.