США контактируют с Израилем по поводу альтернатив штурму Рафаха

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти США продолжают контакты с Израилем по поводу того, каким образом можно избежать штурма города Рафах в секторе Газа, заявил в понедельник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем работать с Израилем над более удачными вариантами, позволяющими победить ХАМАС в секторе Газа, в том числе в Рафахе", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Салливан подчеркнул, что с точки зрения Вашингтона "крупная операция в сердце Рафаха стала бы ошибкой".

Рафах - последний город в секторе Газа, в котором израильские военные не проводили масштабных боевых операций. В настоящее время армия ограничивается точечными ударами по городу. В Рафахе скопились многочисленные палестинские перемещенные лица, которые были вынуждены покинуть дома в других районах сектора Газа.