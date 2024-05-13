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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:20

США контактируют с Израилем по поводу альтернатив штурму Рафаха

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти США продолжают контакты с Израилем по поводу того, каким образом можно избежать штурма города Рафах в секторе Газа, заявил в понедельник советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

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"Мы продолжаем работать с Израилем над более удачными вариантами, позволяющими победить ХАМАС в секторе Газа, в том числе в Рафахе", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Салливан подчеркнул, что с точки зрения Вашингтона "крупная операция в сердце Рафаха стала бы ошибкой".

Рафах - последний город в секторе Газа, в котором израильские военные не проводили масштабных боевых операций. В настоящее время армия ограничивается точечными ударами по городу. В Рафахе скопились многочисленные палестинские перемещенные лица, которые были вынуждены покинуть дома в других районах сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 13 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
США Израиль Рафах сектор Газа
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