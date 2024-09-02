Минобороны Финляндии предложило запретить россиянам сделки с недвижимостью

Виды Хельсинки Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Финляндии разработало законопроект, предлагающий ввести для россиян запрет на сделки с недвижимостью.

"Это необходимо для того, чтобы предотвратить враждебное влияние на Финляндию сейчас и в долгосрочной перспективе", - сказал глава военного ведомства Антти Хяккянен на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что предыдущее правительство не рекомендовало вводить полный запрет на операции с недвижимостью, "но сейчас ситуация с безопасностью изменилась, Россия стала активнее использовать различные средства широкого влияния на критическую инфраструктуру".

Хяккянен сообщил, что законопроект о запрете сделок с недвижимостью был подготовлен в Минобороны в течение лета. В ближайшее время он будет передан для оценки экспертам и к концу года направлен в парламент.

По его данным, в настоящее время в Финляндии насчитывается около 3,5 тыс. объектов недвижимости, принадлежащих россиянам. При этом министр отметил, что запрет не будет касаться людей с двумя гражданствами и постоянным местом жительства в Финляндии.

Хякканен также сообщил, что сейчас разрабатывается еще один законопроект, в рамках которого предлагается запретить арендную деятельность россиян и другие операции через подставных лиц в сфере недвижимости.

В августе глава Минобороны заявил, что за последние шесть месяцев министерство предотвратило несколько сделок с недвижимостью из-за связей с Россией.