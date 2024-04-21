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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

МИД РФ обвинил Вашингтон в "воровстве замороженных российских активов"

На Смоленской площади подчеркнули, что средства будут использованы для накачивания Украины вооружениями

МИД РФ обвинил Вашингтон в "воровстве замороженных российских активов"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных российских активов с целью накачивания Украины вооружениями, подчеркивают в МИД РФ.

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"Правящие элиты в США, независимо от партийной принадлежности, готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца, продолжая, в том числе, террористические атаки на гражданские объекты на российской территории, диверсионные вылазки и убийства журналистов. Для этого в Вашингтоне прибегают к банальному воровству замороженных российских активов, на что в Конгрессе дают "зеленый свет" администрации Дж.Байдена", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя голосование в Конгрессе США по законопроектам о выделении средств Украине и другим странам.

Ее ответ на вопрос СМИ опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

По словам Захаровой, характерно, что Белый дом перед президентскими выборами в США делает ставку "уже не на мифическую победу подконтрольного киевского режима, а на то, чтобы ВСУ продержались хотя бы до ноябрьского голосования, не испортив имидж Дж.Байдена".

"Свой интерес и у республиканцев, лоббирующих в пользу американского ВПК, которому достанется львиная доля ассигнований на Украину", - отметила официальный представитель МИД РФ.

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"В данном контексте подтверждаем, что действия США как фактической стороны конфликта получат безусловный и решительный отпор, а все более глубокое погружение Вашингтона в гибридную войну против России обернется столь же громким и унизительным фиаско США, как в свое время во Вьетнаме и Афганистане", - заявила Захарова

Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты, добавила она.

Накануне нижняя палата Конгресса США утвердила законопроекты о дополнительной помощи Украине на $61 млрд и передаче Киеву замороженных российских активов, помощи Израилю на $26,4 млрд и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе на $8,1 млрд.

Теперь законопроекты поступят на рассмотрение в сенат. В случае утверждения сенаторами документы подпишет американский президент Джо Байден.

Белый дом Вашингтон Джо Байден США Мария Захарова Украина МИД
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