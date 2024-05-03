В G7 обсуждают выделение Киеву до $50 млрд с использованием доходов от активов РФ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - США ведут переговоры с партнерами по G7 о возможности выделения Украине пакета помощи объемом до $50 млрд с использованием прибыли от замороженных российских активов, сообщает в пятницу Bloomberg со ссылкой на источники.

План обсуждают лидеры страны G7, при этом США настаивают на заключении соглашения на встрече лидеров в Италии в июне, рассказали агентству собеседники, знакомые с ситуацией.

Они отметили, что переговоры по этому вопросу проходят тяжело, и на это может уйти несколько месяцев.

По их словам, США хотят найти способ предоставить Украине максимальную поддержку быстро, а не небольшими порциями, используя для этого прибыль от замороженных активов.

В сообщении отмечается, что в случае достижения соглашения G7 по данной теме оно приведет к отказу от похожих планов, обсуждаемых в последние месяцы на уровне ЕС.

Агентство напоминает, что и в прошлом многие европейские страны выступали против конфискации и использования активов РФ.