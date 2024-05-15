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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Суд в Баку продлил арест бывшим лидерам Карабаха на пять месяцев

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Баку Бинагадинский районный суд продлил на пять месяцев сроки лидерам Нагорного Карабаха, которые были арестованы в Азербайджане осенью 2023 года, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Продлен арест бывших президентов НКР Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего министра иностранных дел Давида Бабаяна, спикера парламента Давида Ишханяна, а также генералов Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна и других.

Им предъявлены обвинения по ряду статей УК Азербайджана. В целом, под арестом находятся 15 человек. Ереван оспорил их арест в ЕСПЧ.

Генпрокуратура Азербайджан НКР Карабах Бинагадинский районный суд
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