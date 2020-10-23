Финальные дебаты Трампа и Байдена прошли спокойнее, но не без взаимных обвинений

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена Фото: Reuters

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В ходе заключительных предвыборных дебатов действующий президент США Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден высказали мнения по вопросам борьбы с COVID-19, иностранного вмешательства в американские выборы, иммиграции, здравоохранения, изменения климата, а также не преминули обменяться взаимными обвинениями.

Заключительные дебаты, прошедшие в Нэшвилле (штат Теннесси), были более спокойными. Соперники почти не перебивали друг друга во многом благодаря отключающимся микрофонам, которые позволяли каждому кандидату говорить без перерыва в течение двух минут на каждую из шести тем.

Во время первого сегмента, касающегося борьбы с COVID-19, Трамп был оптимистичен и настаивал на том, что коронавирус скоро уйдет. Он также отметил, что вакцина от COVID-19 может быть доступна уже через несколько недель.

В свою очередь, Байден предупредил об ухудшении ситуации, заявив, что страна вот-вот "войдет в темную зиму". Он неоднократно критиковал Трампа за его реакцию на коронавирус, обвиняя его в том, что у него нет плана борьбы с пандемией и он несет ответственность за смерть людей в США.

"Любой, кто несет ответственность за то, что не взял контроль (...), любой, кто несет ответственность за такое количество смертей, не должен оставаться президентом Соединенных Штатов Америки", - заявил Байден.

Одной из центральных тем обсуждения стало иностранное вмешательство в выборы США. Байден заявил, что "любая страна, которая будет вмешиваться в выборы, заплатит за это".

"Они нарушают суверенитет Америки", - сказал бывший вице-президент в ответ на заявления Директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, что Россия и Иран пытаются вмешиваться в американские выборы.

Между тем, президент США стремился оказать давление на Байдена из-за истории с его сыном Хантером Байденом и обвинить его в получении российских денег, но бывший вице-президент отрицал все обвинения Трампа.

"Джо получил $3,5 млн долларов от России, был в дружеских отношениях с мэром Москвы, он должен объяснить это. Я никаких денег от России не получал", - заявил президент США.

В свою очередь Байден заявил: "Я не брал ни гроша ни у какого зарубежного источника. Я опубликовал свои налоговые декларации за все 22 года. Вы ни одной".

Говоря о работе своего сына в украинской компании Burisma, бывший вице-президент заявил, что "там не было ничего неэтичного".

Все обвинения в адрес своего сына он приписал российской кампании по дезинформации.

"Вы хотите сказать, что история с ноутбуком (Хантера Байдена - ИФ) это еще одна история с российской мистификацией?" - спросил Трамп. На что получил утвердительный ответ.

"Вы, должно быть, шутите", - рассмеялся он.

Тем временем Байден высказал мнение, что Россия таким образом пытается помешать ему победить на президентских выборах в США. Он назвал личного адвоката Трампа Руди Джулиани "российской пешкой", которая распространяет ложную информацию.

Трамп и Байден спорили и о политике в области здравоохранения, иммиграции, изменения климата и реформы уголовного правосудия.

В целом заключительное послание Трампа отразило его выступление в 2016 году. Он задался вопросом, почему Байден не действовал по ключевым вопросам в течение десятилетий своего пребывания в Сенате.

Тем временем Байден заявил, что хочет объединить страну.

"Я баллотируюсь как гордый демократ, но я собираюсь стать американским президентом, я не вижу красных штатов и синих штатов. То, что я вижу, - это Соединенные Штаты Америки", - сказал Байден.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.