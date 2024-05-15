В правительстве Израиля спорят о поствоенном устройстве Газы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В израильском правительстве в среду разошлись во мнениях по поводу того, должен ли Израиль участвовать в управлении сектором Газа после завершения там боевых действий против палестинских военизированных группировок.

По сообщению израильских СМИ, министр обороны заявил, что не намерен допустить пребывания "израильского гражданского или военного управления в Газе после искоренения ХАМАС".

"Мы должны ликвидировать инструменты, при помощи которых ХАМАС управляет Газой. А для этого требуются как боевые операции, так и организация альтернативных (палестинских - ИФ) структур управления", - заявил Галант. По его мнению, если этого не сделать, то либо ХАМАС сохранит власть в Газе, либо Израилю придется оставлять там воинский контингент. Оба эти варианта министр считает неудачными.

Такая позиция вызвала недовольство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Еще до заявления Галанта глава правительства заявил, что не намерен даже думать о будущем устройства Газы до тех пор, пока ХАМАС существует.

Позже Нетаньяху подчеркнул, что не считает правильным передавать управление сектором Газа движению ФАТХ, возглавляемому Махмудом Аббасом. "До тех пор, пока ХАМАС продолжает существование, никого нельзя привлекать к управлению гражданскими делами Газы. И совершенно точно, что до этого нельзя допускать Палестинскую национальную администрацию (сформированную ФАТХ)", - отметил Нетаньяху. Он мотивировал свою позицию, тем, что подавляющее большинство палестинцев на подконтрольной ПНА территории поддерживают совершенное ХАМАС в прошлом году нападение на Израиль.

Министр, курирующий нацбезопасность, Итамар Бен Гвир заявил, что Галанта после подобных заявлений нужно отправить в отставку.

Министр финансов Бецалель Смотрич призвал израильский кабмин провести голосование по поводу исключения возможности участия ПНА в управлении Газой. Смотрич добавил, что если Галант не поддержит данную инициативу, его нужно уволить.

Однако не все в израильском правительстве выступили против Галанта. Так, член военного кабмина Израиля Бенни Ганц поддержал министра обороны.

"Министр обороны говорит правильные вещи. Задача руководства - делать правильные вещи для страны. Любой ценой", - сказал Ганц.

В течение среды Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила операции в Газе, в частности, в Рафахе.

Военные, по сообщению израильских СМИ, продолжили продвижение по лагерю для беженцев "Джебалия" на севере сектора Газа.

Одновременно 162-я бронетанковая дивизия действовала на востоке Рафаха. Входящая в ее состав 84-я пехотная бригада "Гивати" провела рейд на тренировочную базу движения ХАМАС, уничтожила несколько находившихся там бойцов, захватила оружие.

Актуальным для жителей Газы остается вопрос о наращивании поставок гумпомощи в палестинский анклав. В среду Великобритания доставила 100 тонн помощи через построенный недавно США плавучий пирс в Газе.

Однако на других направлениях с поставками гуманитарных грузов наблюдаются проблемы. В частности, в СМИ появились кадры, на которых видны израильтяне, блокирующие на Западном берегу Иордана грузовик с гумпомощью для Газы. В сообщениях отмечается, что это - уже шестой подобный инцидент на этой неделе.