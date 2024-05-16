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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Израиль ликвидировал 100 бойцов противника с момента начала операции в Рафахе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила примерно 100 бойцов палестинских вооруженных формирований с начала наступательных действий в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщает в четверг Associated Press (AP) со ссылкой на израильских военных.

Представитель ЦАХАЛ подполковник Надав Шошани также сказал журналистам, что военные продолжают действовать в районе занятого в секторе КПП "Рафах". Он отметил, что солдаты обнаружили вблизи КПП подземные проходы, использовавшиеся неприятелем около границы с Египтом.

В миреЦАХАЛ действует в Джебалии и на востоке Рафаха, частично отошел из города ГазаЧитать подробнее

Он добавил, что ЦАХАЛ продолжает атаковать вражеские силы в районе Джебалии на севере сектора Газа и южнее - в районе Аз-Зейтун города Газа.

AP в свою очередь отмечает, что бои в Джебалии и районе Аз-Зейтун демонстрируют, как силы движения ХАМАС смогли перегруппироваться в тех районах, о зачистке которых ЦАХАЛ объявила месяцы назад.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.

Нынешняя операция ЦАХАЛ в Рафахе пока не напоминает полномасштабную, поясняет AP. Тем не менее, по оценкам ООН, из города уже бежали 600 тыс. человек.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Рафах
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