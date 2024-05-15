Путин заявил о беспрецедентном уровне стратегического партнерства РФ с КНР

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства между Москвой и Пекином стал определяющим при выборе первой страны для посещения президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность.

В интервью информационному агентству "Синьхуа" в преддверии своего государственного визита в Китай Путин рассказал, что впервые познакомился с председателем КНР Си Цзиньпином в марте 2010 года, с тех пор осуществляются регулярные встречи руководителей и телефонные переговоры.

"У него уважительный, доброжелательный, открытый и одновременно деловой стиль общения. Каждая наша встреча - это не только общение давних друзей, что тоже важно, как для каждого человека, но и плодотворный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - отметил Путин.

Президент РФ напомнил, что первый государственный визит в марте 2023 года после своего избрания Си Цзиньпин совершил в Россию.

"Именно беспрецедентно высокий уровень стратегического партнёрства между нашими странами определил и мой выбор Китая в качестве первого государства, которое мне предстоит посетить после официального вступления в должность президента Российской Федерации", - сказал Путин.

Президент РФ заявил, что российско-китайские связи, независимы от идеологии и политической конъюнктуры. "Их многоплановое развитие - осознанный стратегический выбор, базирующийся на широком совпадении коренных национальных интересов, глубоком взаимном доверии, мощной общественной поддержке и искренней дружбе народов двух стран", - добавил Путин.

Речь, продолжил он, о совместных усилиях по укреплению суверенитета, защите территориальной целостности и безопасности. "А в более широком плане - о содействии развитию и процветанию России и Китая за счёт наращивания равноправного, взаимовыгодного сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере, об укреплении внешнеполитической координации в интересах построения справедливого многополярного мироустройства", - заявил президент РФ, заметив, что это предопределяет успешное будущее всеобъемлющего и стратегического партнёрства таких стран в новую эпоху.