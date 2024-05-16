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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Состояние премьера Словакии после покушения оценили как стабильное

Состояние премьера Словакии после покушения оценили как стабильное
Сотрудники полиции у здания больницы, где находится Роберт Фицо
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Врачи продолжают предпринимать меры, направленные на восстановление здоровья премьера Словакии Роберта Фицо, на которого в среду было совершено покушение.

"В течение ночи врачам удалось стабилизировать состояние пациента. Сейчас они предпринимают действия, которые должны привести к улучшению состояния его здоровья", - сказал в четверг министр обороны Словакии Роберт Калиняк на брифинге, трансляцию которого вело Словацкое телевидение.

В тоже время Калиняк отметил, что ситуация продолжает оставаться серьезной.

Врачи больницы, в которой находится Фицо, сообщили, что операция продолжалась пять часов, после нее премьер находился в сознании.

Ночью вице-премьер страны Томаш Тараба сообщил журналистам, что угрозы для жизни Фицо нет: "Насколько мне известно, операция, к счастью, прошла успешно. Думаю, в итоге он выживет".

Фицо был ранен в среду во время инцидента со стрельбой в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы.

Стрелявший в премьера задержан, это 71-летний мужчина, проживающий на юго-востоке Словакии. Согласно первоначальным данным, им двигали политические мотивы.

Словакия Роберт Фицо
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