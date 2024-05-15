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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Глава МВД Словакии заявил, что стрелявшим в Фицо двигали политические мотивы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Первоначальные данные расследования показывают, что нападавший на премьера Словакии Роберта Фицо имел политические мотивы, сообщил в среду глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток.

По его словам, данные "очевидно указывают на политические мотивы".

Он также призвал журналистов и политиков, освещающих политическую жизнь, "прекратить распространять ненависть" в соцсетях.

"То, что началось сейчас, вызвано многими из вас – вашей ненавистью", - сказал министр.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк в свою очередь сообщил, что Фицо по-прежнему делают операцию, его состояние оценивается как "чрезвычайно серьезное".

"На данный момент у нас нет хороших новостей. Мы надеемся на медицинских специалистов в больнице", - сказал Калиняк.

Глава Минобороны добавил, что операция длится уже более 3,5 часов, врачи "борются за жизнь" Фицо, у которого "множественные ранения после нескольких выстрелов в него".

Фицо был ранен в среду во время инцидента со стрельбой в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы.

Стрелявший задержан, это 71-летний мужчина, проживающий на юго-востоке Словакии.

Словакия Роберт Фицо
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