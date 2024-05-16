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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Задержанному после покушения на премьер-министра Фицо предъявили обвинения

Юрая Цинтулу обвиняют в покушении на предумышленное убийство

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В Словакии 71-летнему Юраю Цинтуле выдвинули обвинение в покушении на предумышленное убийство премьер-министра Роберта Фицо, сообщает словацкий телеканал "Маркиза ТВ".

Если вина фигуранта дела будет доказана, ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного срока.

По данным телеканала, в первых показаниях он сообщил, что запланировал нападение лишь несколько дней назад, намеревался нанести вред премьеру, но не хотел убивать его. Ранее МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток заявил, что покушение было совершено по политическим мотивам.

Кроме того, выяснилось, что оружием Цинтула владел законно на протяжении более 30 лет.

Он выстрелил в Фицо пять раз, три пули попали в политика. В ночь на четверг раненому провели пятичасовую операцию. По оценке медиков, в настоящий момент угрозы его жизни нет, он находится в стабильном состоянии, но ситуация продолжает оставаться сложной. Возможно, ему потребуется еще одна операция.

В Фицо стреляли днем 15 мая в городе Гандлова. Подозреваемого задержали на месте.

МВД Словакия Гандлова Роберт Фицо Юрай Цинтула
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