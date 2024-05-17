Подкрепления французской полиции начали прибывать в Новую Каледонию

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Дополнительные подразделения полицейских и жандармов Франции в пятницу стали прибывать в Новую Каледонию для восстановления порядка в ее административном центре Нумеа, сообщают западные СМИ.

"Прибудет много подкреплений, их немедленно направят в места, которые мы ранее не сумели взять под контроль, (...) они вновь займут городские зоны, потерянные нами", - заявил верховный комиссар Франции в Новой Каледонии Луи Ле Фран.

К вечеру пятницы ожидается, что число сотрудников правоохранительных органов на тихоокеанском архипелаге, являющемся особым французским административно-территориальным образованием, возрастет с 1,7 тыс. до 2,7 тыс.

В понедельник, 13 мая, на фоне акций протеста против конституционной реформы в Новой Каледонии начались беспорядки. Их участники поджигали коммерческие заведения и машины, грабили магазины, возводили баррикады, прервав поставки еды и медикаментов. Погибли четыре человека, власти задержали сотни подозреваемых. Париж ввел режим чрезвычайного положения на архипелаге.

Луи Ле Фран отметил, что ночь на пятницу выдалась относительно спокойной. Однако, уточнил он, в Нумеа местами сохраняется напряженная обстановка. Силы правопорядка, включая саперов, начнут расчищать баррикады, после чего специальные команды приступят к доставке населению продовольствия и лекарств. Местные власти ранее отмечали, что запасли еды на два месяца, но проблема состоит в ее распределении.

Сторонники независимости Новой Каледонии выступают против прошедшей утверждение во французском парламенте конституционной реформы, предусматривающей расширение электората на выборах на островной территории. Они считают, что реформа ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков - и тем самым усилит влияние Парижа.

Власть Франции в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.