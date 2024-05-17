Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:18

Подкрепления французской полиции начали прибывать в Новую Каледонию

Подкрепления французской полиции начали прибывать в Новую Каледонию
Фото: MMIIAS/ABACA/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Дополнительные подразделения полицейских и жандармов Франции в пятницу стали прибывать в Новую Каледонию для восстановления порядка в ее административном центре Нумеа, сообщают западные СМИ.

"Прибудет много подкреплений, их немедленно направят в места, которые мы ранее не сумели взять под контроль, (...) они вновь займут городские зоны, потерянные нами", - заявил верховный комиссар Франции в Новой Каледонии Луи Ле Фран.

В миреМакрон заявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии из-за беспорядковЧитать подробнее

К вечеру пятницы ожидается, что число сотрудников правоохранительных органов на тихоокеанском архипелаге, являющемся особым французским административно-территориальным образованием, возрастет с 1,7 тыс. до 2,7 тыс.

В понедельник, 13 мая, на фоне акций протеста против конституционной реформы в Новой Каледонии начались беспорядки. Их участники поджигали коммерческие заведения и машины, грабили магазины, возводили баррикады, прервав поставки еды и медикаментов. Погибли четыре человека, власти задержали сотни подозреваемых. Париж ввел режим чрезвычайного положения на архипелаге.

Луи Ле Фран отметил, что ночь на пятницу выдалась относительно спокойной. Однако, уточнил он, в Нумеа местами сохраняется напряженная обстановка. Силы правопорядка, включая саперов, начнут расчищать баррикады, после чего специальные команды приступят к доставке населению продовольствия и лекарств. Местные власти ранее отмечали, что запасли еды на два месяца, но проблема состоит в ее распределении.

Сторонники независимости Новой Каледонии выступают против прошедшей утверждение во французском парламенте конституционной реформы, предусматривающей расширение электората на выборах на островной территории. Они считают, что реформа ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков - и тем самым усилит влияние Парижа.

Власть Франции в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.

Париж Франция Луи Ле Фран Новая Каледония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Президент РФ заявил, что планов по взятию Харькова нет

Президент РФ заявил, что планов по взятию Харькова нет
Военная операция на Украине

Путин заявил, что для переговоров по Украине нужно понимать, с кем можно иметь дело

Состояние пострадавшего при покушении премьера Словакии остается тяжелым

Состояние пострадавшего при покушении премьера Словакии остается тяжелым

Австралия ввела санкции против 6 структур за военное сотрудничество РФ и КНДР

Австралия ввела санкции против 6 структур за военное сотрудничество РФ и КНДР

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Обострение палестино-израильского конфликта

Палата представителей приняла законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю

Палата представителей приняла законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю
Военная операция на Украине

Эксперты МАГАТЭ не обнаружили признаков запуска дронов с Запорожской АЭС

Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершилась

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });