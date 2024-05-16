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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Газе

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг заявил о необходимости немедленно добиться в секторе Газа режима прекращения огня ради гуманитарных целей и назвал неприемлемым военную операцию в Рафахе.

"Время немедленно прекратить огонь в гуманитарных целях и обеспечить беспрепятственный доступ помощи по всей Газе", - заявил Гутерриш на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) в Манаме.

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Помимо этого, он призвал "без каких-либо условий освободить всех заложников" в Газе.

Гутерриш также заявил о последствиях, которые будет иметь военная операция в Рафахе.

"Ничто не может оправдать коллективное наказание палестинского народа. (...) Любое нападение на Рафах неприемлемо. Оно причинит еще больше боли и страданий, в то время как нам необходимо больше помощи для спасения людей", - добавил он.

Гутерриш сказал, что за то время, что он занимает пост генсека Организации, конфликт между Израилем и ХАМАС оказался "самым смертоносным для мирных жителей, гуманитарных работников, журналистов и сотрудников ООН".

Кроме того, генсек ООН призвал оказывать финансирование Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

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Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа на открытии саммита в свою очередь призвал созвать международную конференцию по установлению мира на Ближнем Востоке. Как сообщает издание Arab News, он выразил поддержку созданию палестинского государства и принятию его в ООН. По его словам, формирование палестинского государства положительно отразится на обстановке в регионе.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман также заявил о важности создания палестинского государства, признанного на международном уровне. Он призвал мировое сообщество поддержать усилия по прекращению огня и "остановить агрессию против палестинского гражданского населения".

По данным арабских СМИ, в четверг на однодневном саммите ЛАГ в Манаме обсуждают ситуацию в секторе Газа, в частности, предложения по перемирию, а также вопрос создания палестинского государства.

Помимо этого, на саммите планируют обсудить конфликт в Судане, ситуацию в Сирии, Ливане и Йемене.

Антониу Гутерриш ООН сектор Газа Израиль ХАМАС
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