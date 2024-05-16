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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Франция объявила об отправке дополнительных сил правопорядка в Новую Каледонию

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил в четверг, что в Нумеа, столицу Новой Каледонии, будет направлена 1 тыс. служащих сил внутренней безопасности дополнительно к уже действующим на французской заморской территории 1,7 тыс.

Накануне Атталь сообщил о развертывании на архипелаге армейского контингента "для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии".

В продолжающихся в Новой Каледонии беспорядках, по информации телеканала BFMTV, минувшей ночью участвовали от 3 тыс. до 4 тыс. бунтовщиков в Нумеа. Еще 5 тыс. правоохранители насчитали за пределами столицы. Участники беспорядков по-прежнему перекрывали дороги, грабили магазины и устраивали поджоги.

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С начала беспорядков 13 мая более 60 полицейских и жандармов получили ранения. Двое из них погибли. Сообщалось также о смерти в столкновениях трех молодых коренных жителей - канаков.

За три ночи беспорядков погромщики нанесли ущерб, оцениваемый в 200 млн евро, передает BFMTV со ссылкой на председателя местной торгово-промышленной палаты, по словам которого "экономика Новой Каледонии получила структурные повреждения (...), государству придется вмешаться" для ее восстановления.

На тихоокеанском архипелаге, являющемся особым французским административно-территориальным образованием, 13 мая начались беспорядки и погромы, разразившиеся параллельно протесту сторонников независимости островной территории, которые выступают против конституционной реформы, прошедшей утверждение во французском парламенте.

Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков - и тем самым усилит влияние Парижа.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 15 мая о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии.

Власть Франции в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.

Габриэль Атталь Франция Новая Каледония
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