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Полиция в Новой Каледонии задержала лидера движения за независимость

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Стражи порядка Новой Каледонии задержали восемь человек по подозрению в организации беспорядков на архипелаге, сообщают в среду французские СМИ.

По их информации, среди задержанных - Кристиан Тен, который является лидером движения за независимость Новой Каледонии.

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В прокуратуре отметили, что эта операция осуществлена в рамках расследования предполагаемых преступлений, в том числе вооруженных ограблений и покушений на убийство, во время недавних беспорядков.

Беспорядки в особом французском административно-территориальном образовании Новая Каледония начались в середине мая на фоне протестов сторонников независимости островной территории, которые выступают против конституционной реформы. Противники реформы, предусматривающей расширение электората на провинциальных выборах в Новой Каледонии, считают, что она ослабит избирательные возможности коренных жителей - канаков, и тем самым усилит влияние Парижа.

Власть Франции в Новой Каледонии представлена верховным комиссаром, назначаемым президентом республики. Исполнительная власть осуществляется местным правительством.

Новая Каледония Кристиан Тен Франция
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