Палата представителей приняла законопроект о бесперебойных поставках оружия Израилю

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Палата представителей США одобрила в четверг законопроект, отменяющий решение президента Джо Байдена приостановить поставки некоторых видов оружия Израилю, сообщает The Hill.

"За" законопроект проголосовало 224 законодателя, "против" высказались 187.

Законопроект не позволит президенту приостанавливать или отменять поставки оружия из США в Израиль, которые были одобрены Конгрессом. Все вооружение должно быть доставлено в Израиль в течение 15 дней с момента вступления законопроекта в силу.

Ожидается, что законопроект не получит одобрения в Сенате, контролируемом демократами, где партийные лидеры обещают вообще не рассматривать его.

Белый дом также заявил, что Байден наложит вето на законопроект, если Конгресс его примет.

Республиканцы представили свой законопроект после того, как президент США предупредил, что откажется от поставок Израилю некоторых видов наступательных вооружений, если израильские военные начнут операцию в Рафахе в секторе Газа.

"Я ясно дал понять, что если израильтяне войдут в Рафах, то я не буду (...) передавать то оружие, которое они исторически использовали для таких операций в Рафахе, других городах, для решения таких проблем", - сказал он в интервью CNN.

Глава Белого дома подчеркнул, что масштабная израильская операция в Рафахе - "это совершенно неправильно".

"Мы не будем поставлять для этого оружие, артиллерийские боеприпасы", - добавил он.

При этом американский президент пообещал, что США в любом случае продолжат передавать все необходимое для израильской системы ПВО.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США приостановили передачу Израилю партии боеприпасов.

Как уточнил представитель минобороны США Патрик Райдер, приостановка связана с ситуацией в Рафахе в cекторе Газа.

"Мы приостановили передачу поставок вооружения, которые включают 1,8 тыс. бомб весом 2000 фунтов (908 кг), а также 1,7 тыс. бомб весом 500 фунтов (около 226 кг)", - заявил Райдер.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.