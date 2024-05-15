Байден наложит вето на законопроект, запрещающий приостановку поставок оружия Израилю

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Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в случае принятия Конгрессом законопроекта, запрещающего приостановку поставок оружия Израилю, намерен наложить на него вето, пишет The Hill со ссылкой на Белый дом.

"Байден наложит вето на законопроект республиканцев палаты представителей, призванный оказать на него давление для отправки оружия Израилю, (в Белом доме - ИФ) документ назвали ошибочной реакцией для преднамеренного искажения подхода администрации к Израилю", - отмечает газета.

Республиканцы представили свой законопроект после того, как Байден предупредил, что откажется от поставок Израилю некоторых видов наступательных вооружений, если израильские военные начнут операцию в Рафахе в секторе Газа, обращает внимание издание.

Законопроект призывает оперативно предоставить израильтянам средства обороны, осуждает решение Байдена приостановить поставки, подтверждает право Израиля на самооборону.

Пресс-секретарь Белого дома в понедельник заявила, что администрация президента "решительно" против законопроекта и что Белый дом намерен полностью выполнять свои обязательства.

На прошлой неделе Байден заявил, что перестанет передавать Израилю некоторые виды вооружения, если тот начнет военную операцию в Рафахе.

"Я ясно дал понять, что если израильтяне войдут в Рафах, то я не буду (...) передавать то оружие, которое они исторически использовали для таких операций в Рафахе, других городах, для решения таких проблем", - сказал он в интервью CNN.

Глава Белого дома подчеркнул, что масштабная израильская операция в Рафахе - "это совершенно неправильно". "Мы не будем поставлять для этого оружие, артиллерийские боеприпасы", добавил он.

При этом американский президент пообещал, что США в любом случае продолжат передавать все необходимое для израильской системы ПВО.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США приостановили передачу Израилю партии боеприпасов.

Как уточнил представитель минобороны США Патрик Райдер, приостановка связана с ситуацией в Рафахе в Секторе Газа.

"Мы приостановили передачу поставок вооружения, которые включают 1,8 тыс. бомб весом 2000 фунтов (908 кг), а также 1,7 тыс. бомб весом 500 фунтов (около 226 кг)", - заявил Райдер.

Рафах - последний крупный населенный пункт в секторе Газа, в котором Израиль еще не проводил крупных операций против военизированных палестинских группировок. Ситуация осложняется тем, что именно в Рафахе скопились многочисленные перемещенные лица из других районов сектора Газа.