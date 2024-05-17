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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:33

Что случилось этой ночью: пятница, 17 мая

Атака беспилотников на Севастополь, Новороссийск и Туапсе, старт ракеты "Союз-2.1б" с военными спутниками, депортация россиянина из Камбоджи

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Уничтожено несколько десятков беспилотников и пять безэкипажных катеров. Из-за падения обломков дронов на подстанцию "Севастополь" в городе нарушено электроснабжение.

- Два украинских беспилотника атаковали НПЗ в Туапсе, в результате падения дрона на территории завода возник пожар. В настоящее время он локализован. 10 беспилотников сбили ночью над Новороссийском.

- Женщина и ребенок погибли, двое мужчин пострадали в результате атаки дрона на поселок Октябрьский Белгородской области.

- Палата представителей одобрила законопроект, отменяющий решение Байдена приостановить поставки некоторых видов оружия Израилю, сообщило издание The Hill.

- Эксперты МАГАТЭ осмотрели территорию Запорожской АЭС и не обнаружили тяжелых вооружений, а также признаков запуска дронов. При этом у специалистов организации "по-прежнему нет доступа ко всем зонам ЗАЭС".

- Ракета "Союз-2.1б" с военными спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк.

- Камбоджа депортировала россиянина Сергея Волкова, обвиняемого в хищении более 19 млн руб. при реставрации Соловецкого монастыря.

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