Азербайджан планирует возобновить работу посольства в Иране

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Посольство Азербайджана в Иране переедет в новое здание и возобновит работу после создания необходимых условий для деятельности дипмиссии, сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"После террористической атаки на наше посольство в Иране в январе прошлого года, одним из основных направлений переговоров с иранской стороной был вопрос о предоставлении полной гарантии безопасности посольства. За последние несколько месяцев в рамках контактов и переговоров между официальными лицами и соответствующими учреждениями двух стран ожидания нашей страны были доведены до противоположной стороны. В связи с этим иранской стороной была проведена соответствующая работа по переводу нашего посольства в новое место, более безопасное и отвечающее всем требованиям, необходимым для посольства", - сказал Гаджизаде журналистам в пятницу.

По его словам, новое место расположения посольства уже определено. "В настоящее время в указанном месте и здании принимаются соответствующие меры с целью создания необходимых условий для посольства. После завершения указанных работ планируется возобновление деятельности посольства на новом месте", - добавил он.

27 января 2023 года было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, в результате которого был убит начальник службы безопасности дипмиссии и еще два ее сотрудника получили ранения.

Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.

В настоящее время функционирует лишь генконсульство Азербайджана в Тебризе.