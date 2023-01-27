Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 26 января

МИД Азербайджана подтвердил информацию о нападении на посольство в Тегеране

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана подтвердил информацию СМИ о нападении, совершенном на азербайджанское посольство в Иране.

"27 января около 8:30 по бакинскому времени (7:30 по Москве - ИФ) совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы охраны дипмиссии", - говорится в заявлении министерства.

По информации МИД, еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное.

"В настоящее время идет расследование по факту нападения", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Ранее о нападении сообщили азербайджанские СМИ.

Иран Азербайджан Тегеран МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Тегеране совершено нападение на посольство Азербайджана

В Тегеране совершено нападение на посольство Азербайджана

Что случилось этой ночью: пятница, 27 января

Во Франции отмечается серьезный рост иммиграции

Во Франции отмечается серьезный рост иммиграции

Япония замораживает активы 22 физлиц и 3 компаний из РФ

Армия Израиля сбила две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля

Армия Израиля сбила две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля

Уроженец Узбекистана признан виновным совершенном в 2017 теракте в Нью-Йорке

Москалькова и украинский омбудсмен обсудили репатриацию тяжелораненых пленных

Астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС 2 февраля для проведения монтажных работ

Астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС 2 февраля для проведения монтажных работ
Военная операция на Украине

В США заявили, что не имеют достаточного количества танков Abrams на складах для поставок Киеву

В США заявили, что не имеют достаточного количества танков Abrams на складах для поставок Киеву

МАГАТЭ сообщило о сильных взрывах вблизи ЗАЭС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });