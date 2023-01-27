МИД Азербайджана подтвердил информацию о нападении на посольство в Тегеране

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана подтвердил информацию СМИ о нападении, совершенном на азербайджанское посольство в Иране.

"27 января около 8:30 по бакинскому времени (7:30 по Москве - ИФ) совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Вооруженный автоматом "Калашников" убил начальника службы охраны дипмиссии", - говорится в заявлении министерства.

По информации МИД, еще два сотрудника охраны посольства получили ранения, их состояние удовлетворительное.

"В настоящее время идет расследование по факту нападения", - подчеркивает МИД Азербайджана.

Ранее о нападении сообщили азербайджанские СМИ.