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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея в пятницу осуществила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

В заявлении комитета говорится, что запуск произведен утром, однако не уточняется, во сколько именно.

Комитет не приводит подробностей запуска, в частности, не уточняет тип ракеты и насколько далеко она пролетела.

В среду ЦТАК сообщало, что северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал новую систему тактического ракетного вооружения. Он, в частности, подчеркнул "необходимость непременного выполнения плана военного производства на 2024 год" для достижения прогресса в подготовке армии КНДР.

По данным ЦТАК, ракетные установки, произведенные в 2024 году, будут поступать на вооружение западной оперативной группы Корейской народной армии.

КНДР Японское море
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