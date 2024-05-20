КНДР повысит готовность к сдерживанию на фоне ядерного испытания США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Субкритическое ядерное испытание, проведенное США, вынуждает Северную Корею принять меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию, заявил представитель МИД КНДР.

"Чтобы готовиться к стратегической нестабильности, создающейся в регионе и в мировом масштабе из-за одностороннего действия США, мы вынуждены принять необходимые меры по повышению всеобщей готовности к ядерному сдерживанию (...)", - говорится в его заявлении, которое публикует ЦТАК.

Отмечается, что субкритическое ядерное испытание США является "опаснейшим действием, которое еще более дестабилизирует (...) обстановку безопасности и оказывает серьезное отрицательное влияние на стратегический паритет между ведущими ядерными державами".

Представитель МИД КНДР подчеркнул, что "нельзя допустить влияния данного ядерного испытания на ситуацию военной безопасности в регионе Корейского полуострова".

Во вторник власти США сообщили о проведении в мае субкритического испытания на ядерном полигоне в Лос-Аламосе (штат Невада).