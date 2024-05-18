КНДР осуществила испытательный пуск баллистической ракеты с новой навигационной системой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Главное управление ракетостроения КНДР накануне осуществила пуск тактической баллистической ракеты, чтобы испытать новую навигационную систему автономного управления, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Этот испытательный пуск подтвердил точность и надежность навигационной системы автономного управления", - говорится в сообщении.

За пуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который "выразил большое удовлетворение военно-стратегической ценностью, которую имеет результат - самостоятельная разработка и успешное применение навигационной системы автономного управления", отмечает агентство.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын также посетил ведущее предприятие ВПК и ознакомился с его производственной деятельностью.

"Приходится еще более серьезно признавать необходимость наращивания сил сдерживания ядерной войны в ответ на ситуацию с безопасностью государства, сложившуюся из-за безрассудных происков военной конфронтации со стороны противника", - заявил лидер КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул, что, согласно плану военного производства, составленному Центральной военной комиссией Трудовой партии Кореи, к 2025 году ядерные силы страны претерпят "важные изменения" и "займут необычайно высокую стратегическую позицию".