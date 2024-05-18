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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:46

Израильская авиация за сутки атаковала 70 целей в Газе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ВВС Израиля за прошедшие сутки нанесли удары по более чем 70 целям по всему сектору Газа, сообщает в субботу The Times of Israel.

Среди атакованных объектов - склады с оружием, используемые противником строения, бойцы неприятеля. В частности, в ходе удара в Рафахе удалось ликвидировать высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад", ответственного за логистику в городе. "Среди его задач была подготовка вражеских бойцов к маневрам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе", - сообщили военные.

Кроме того, бригада "Гивати" обыскала несколько районов на востоке Рафаха и обнаружила оружие. Бригада "Коммандо" смогла найти в одном из зданий ракетную установку. Подразделения ЦАХАЛ также действовали в Джебалии на севере сектора Газа, уничтожили еще несколько вражеских бойцов и обнаружили подземные туннели, используемые противником.

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Операция в Джебалии, где находится крупнейший лагерь беженцев в анклаве, стартовала неделю назад. До этого израильские военные заявляли, что уже зачистили эту зону от сил движения ХАМАС.

В центральной части Газы 99-я дивизия продолжила действовать в коридоре "Нецарим", который разделяет северную и южную части сектора, наводила авиацию на цели.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

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Хроника 07 октября 2023 года – 18 мая 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа Рафах ХАМАС
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