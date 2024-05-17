Израильские военные нашли и вывезли из сектора Газа тела трех заложников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Израильские военные нашли в секторе Газа и вывезли в Израиль тела трех заложников, захваченных террористами ХАМАС 7 октября, сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

Это тела Ицхака Гелернтера, Амита Бускилы и Шани Лук. По версии израильских спецслужб, их убили в день нападения на участников и гостей музыкального фестиваля на юге Израиля. Тела были найдены в результате отработки разведданных Службы общей безопасности "Шин-Бет" в ночь на 17 мая. Останки идентифицировали, семьи погибших уже уведомлены о случившемся.

Считается, что палестинские военизированные группировки до сих пор хранят в секторе Газы останки нескольких десятков людей, убитых 7 октября.

В секторе Газа в пятницу, по сообщению арабских СМИ, активизировались боевые действия между ЦАХАЛом и боевиками и палестинскими вооруженными формированиями.

Накануне глава израильского Минобороны Йоав Галант заявил о необходимости перебросить в район Рафаха больше армейских подразделений, активизировать действия там. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху тогда подчеркнул, что сухопутное наступление на Рафах является ключевой составляющей для разгрома движения ХАМАС.

17 мая сообщалось, что корабли ВМС Израиля нанесли удары по Рафаху. В свою очередь в военизированном крыле ХАМАС бригадах "Изз ад-Дин аль-Кассам" заявили, что вели огонь из минометов по израильским военным на КПП "Рафах", который те заняли на прошлой неделе.

Продолжались бои в лагере для беженцев "Джебалия" на севере сектора Газа и вокруг него. Здесь, по словам местных жителей, ЦАХАЛ использовала вертолеты, наносила удары из артиллерии.

The Times of Israel сообщала со ссылкой на израильских военных, что солдаты 98-й дивизии продвинулись глубже в районе Джебалии, расширили за сутки зону под их контролем. Дроны и истребители ЦАХАЛ также разбомбили здесь позиции минометчиков и склад с оружием.

401-я бронетанковая бригада "Иквот ха-Барзель" уничтожила в Рафахе ракетную площадку, откуда запускали дальнобойные ракеты по Израилю. За 24 часа израильская авиация нанесла удары по 60 целям в секторе Газа, включая используемые неприятелем строения, бойцов, позиции для пуска противотанковых ракет.

Параллельно с боевыми действиями израильские власти продолжают консультации о возможном продолжении переговоров с ХАМАС об обмене заложников на заключенных и о перемирии. Ожидается, что в субботу военный кабинет страны проведет совещание как раз по этому вопросу. Кроме того, израильские руководители планируют обсудить и визит советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, которого ждут в Израиле. Этот визит пройдет на фоне обеспокоенности Вашингтона по поводу дальнейших планов Израиля по военным операциям в городе Рафах. Так, глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонного разговора с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что до начала масштабных операций в Рафахе крайне необходимо обеспечить безопасность мирных жителей и обеспечить им доступ к гумпомощи.

В Европе некоторые страны занимают более жесткую позицию по поводу действий Израиля в Газе, нежели США. Сообщалось, что группа стран ЕС планирует в скором времени объявить о решении признать палестинское государство. Инициатор этого плана - премьер Испании Педро Санчес - заявил в пятницу, что в данном случае не намерен действовать в одиночку, а именно вместе с властями других стран. Кроме того, он заявил, что данные СМИ о том, что признание Палестины запланировано на 21 мая, не соответствуют действительности.