В военном крыле ХАМАС заявили, что Израиль не достиг целей за 200 дней операции в Газе

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - У Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за 200 дней боевых действий в секторе Газа не получилось добиться поставленных ее командованием целей, заявил во вторник представитель военизированного крыла группировка ХАМАС бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" Абу Убайда.

"Двести дней, а наше сопротивление в Газе так же твердое, как горы Палестины (...) Оккупационные силы пытаются убедить мир, что они ликвидировали все группы сопротивления, но это большая ложь", - приводит его слова телеканал Al Jazeera.

Убайда отметил, что требования ХАМАС остаются прежними – вывод подразделений ЦАХАЛ из анклава, снятие блокады сектора, возвращение всех перемещенных лиц домой. Он обвинил Израиль в затягивании переговоров о соглашении по прекращению огня и в том, что он выжидает подходящий для себя момент.

По данным западных СМИ, во вторник ЦАХАЛ усилила удары в секторе Газа, задействовала авиацию и танки в центральной и южной частях анклава. Поступали сообщения о перемещениях израильских танков восточнее города Бейт-Ханун на северо-востоке севера Газа, хотя в сам город они не заходили. Артиллерийские удары зафиксировали в Джебалии и районе эз-Зейтун города Газа. The Times of Israel сообщало, что представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи призвал жителей некоторых кварталов Бейт-Хануна перебираться в другие более безопасные места. Он предупредил, что израильские военные будут атаковать ряд объектов "террористической инфраструктуры" и живую силу неприятеля в этой зоне.

933-я пехотная бригада "Нахаль" сообщила, что ранее на этой неделе начала точечную операцию против ХАМАС в центральной части анклава в районе коридора "Нецарим", разделяющего северную и южную части сектора Газа: он находится южнее города Газа и позволяет ЦАХАЛ проводить рейды на севере и в центре анклава. В ходе операции бригада навела авиацию против нескольких строений, где противник, по-видимому, хранил боеприпасы.

Издание The National сообщило со ссылкой на гражданскую оборону сектора Газа, что на территории больницы "Нассер" в братской могиле найдены тела 310 человек; израильские войска отошли отсюда примерно две недели назад. Поисковые команды продолжают извлекать тела из-под земли, 42 из них удалось идентифицировать. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о потрясении в связи с сообщениями о таких захоронениях в больницах "Нассер" и "Аш-Шифа" и призвал провести международное расследование. Между тем, по информации The Times of Israel, в ЦАХАЛ опровергли обвинения ХАМАС в казнях палестинцев и в захоронении убитых. Военные отметили, что в ходе операции в "Нассере" обследовали трупы, захороненные палестинцами, на предмет поиска тел заложников. В ЦАХАЛ подчеркнули, что процесс проходил с уважением к усопшим и что после проверки их вернули на прежнее место.

Во вторник иранский президент Ибрагим Раиси в ходе выступления в университете Пакистана предостерег Израиль от нападения на Иран. Он отметил, что такое нападение приведет к крушению израильского правительства. Однако, отмечает телеканал Al Arabiya, он не упомянул возможный удар Израиля по базе ВВС в центральной части Ирана 19 апреля, после того как 13 апреля иранцы запустили сотни БПЛА и ракет по Израилю.

Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари опроверг ранее появившуюся информацию, будто политическое руководство ХАМАС планирует вывести свою штаб-квартиру из Дохи. Аль-Ансари подчеркнул, что Катар по-прежнему хочет посредничать в переговорах ХАМАС и Израиля, однако теперь проводит переоценку своей роли. Он уточнил, что это происходит из-за критики в адрес посреднических усилий Катара, в том числе со стороны правительства Израиля.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. С момента начала военной операции Израиля, по данным палестинских служб здравоохранения, число погибших в секторе Газа достигло 34 тыс. 183, раненых - 77 тыс. 143. Однако в Минздраве Газы в этой статистике не делают различие между гражданскими лицами и членами вооруженных группировок.