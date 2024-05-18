Что случилось этой ночью: суббота, 18 мая

Массовая драка в Бишкеке, ударивший мужа Нэнси Пелоси получил 30 лет тюрьмы, США против применения Киевом американского оружия на территории РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате удара дрона по селу в Белгородском районе погиб человек. Он приехал копать огород в село, в котором был введен режим ЧС.

- Израильские военные нашли и вывезли из сектора Газа тела трех заложников. По версии израильских спецслужб, их убили в день нападения на участников и гостей музыкального фестиваля на юге Израиля.

- США снова выступили против применения Киевом оружия США для ударов по территории РФ. Как сообщает Wall Street Journal, Украина добивается отмены этого ограничения.

- Ударивший мужа Нэнси Пелоси молотком приговорен к 30 годам тюрьмы. Мужчину признали виновным в попытке похищения федерального чиновника и нападении на его близкого родственника.

- Драка местных граждан с иностранцами в Бишкеке переросла в беспорядки. В результате массового столкновения пострадало 29 человек.