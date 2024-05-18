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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Четыре иностранца задержаны после беспорядков в столице Киргизии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Четверо иностранных граждан задержаны после ночных беспорядков в Бишкеке, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

"В рамках возбужденного уголовного дела в ИВС ГУВД Бишкека водворены четверо иностранных граждан. Проводятся дальнейшие следственные действия", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, в ГУВД Бишкека прошло экстренное рабочее совещание по ночным беспорядкам. Всем начальникам служб поручено провести комплексную работу с иностранными студентами и гражданами, проживающими на территории Бишкека, и ежедневно мониторить ситуацию в столице.

Как добавили в пресс-службе, "руководители должны немедленно реагировать на поступающую информацию, лично выезжать на проверки при любых вызовах, связанных со скоплением людей".

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Правоохранительные органы сообщили, что по итогам беспорядков фактов тяжких телесных повреждений не зарегистрировано. В настоящее время обстановка в столице Киргизии стабильная.

"ГУВД Бишкека призывает горожан и гостей столицы не поддаваться на провокации и напоминает неизвестным лицам не вводить общественность в заблуждение, распространяя ложную информацию. В противном случае они будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В ночь на 18 мая в Бишкеке произошла стычка между местными жителями и иностранцами, которая переросла в беспорядки. По информации МВД Киргизии, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В Минздраве страны сообщили о 29 пострадавших в ходе беспорядков. Одному гражданину Пакистана диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят к операции.

Бишкек Киргизия
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