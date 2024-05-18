Четыре иностранца задержаны после беспорядков в столице Киргизии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Четверо иностранных граждан задержаны после ночных беспорядков в Бишкеке, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.

"В рамках возбужденного уголовного дела в ИВС ГУВД Бишкека водворены четверо иностранных граждан. Проводятся дальнейшие следственные действия", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, в ГУВД Бишкека прошло экстренное рабочее совещание по ночным беспорядкам. Всем начальникам служб поручено провести комплексную работу с иностранными студентами и гражданами, проживающими на территории Бишкека, и ежедневно мониторить ситуацию в столице.

Как добавили в пресс-службе, "руководители должны немедленно реагировать на поступающую информацию, лично выезжать на проверки при любых вызовах, связанных со скоплением людей".

Правоохранительные органы сообщили, что по итогам беспорядков фактов тяжких телесных повреждений не зарегистрировано. В настоящее время обстановка в столице Киргизии стабильная.

"ГУВД Бишкека призывает горожан и гостей столицы не поддаваться на провокации и напоминает неизвестным лицам не вводить общественность в заблуждение, распространяя ложную информацию. В противном случае они будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

В ночь на 18 мая в Бишкеке произошла стычка между местными жителями и иностранцами, которая переросла в беспорядки. По информации МВД Киргизии, возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В Минздраве страны сообщили о 29 пострадавших в ходе беспорядков. Одному гражданину Пакистана диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят к операции.